Герци Халеви сделал заявление о резервистах, отказавшихся от службы

По словам начальника Генштаба, если протестное движение резервистов будет расти, пострадает боеспособность ЦАХАЛа.

Движение «отказничества» среди резервистов ЦАХАЛа набирает обороты, и начальник генштаба Герци Халеви довел до сведения премьер-министра Нетаниягу и министра обороны Галанта, что чрезвычайно обеспокоен этим.

Об этом сообщает Israel Info.

По словам Халеви, если протестное движение резервистов будет расти, пострадает боеспособность ЦАХАЛа.

«Начальник генштаба, как и командующий ВВС, чрезвычайно встревожен письмом 37 пилотов элитной эскадрильи, выполняющей самые сложные боевые задания. Министр обороны Йоав Галант заявил после беседы с начальником генштаба, что “надо разговаривать, и немедленно, отказничество вредит ЦАХАЛу”.

Ранее мы информировали о том, что глава партии «Национальное единство» Бени Ганц, бывший начальник штаба Армии обороны Израиля, призвал солдат-резервистов ЦАХАЛа продолжать нести службу даже на фоне волны протестов против планов правительства по реформе судебной системы.

Как сообщал Курсор, в знак протеста против судебной реформы десятки военных летчиков-резервистов заявили, что не будут принимать участие в запланированных на эту неделю учениях. 37 из 40 летчиков-резервистов эскадрильи «Молоты», оснащенной самолетами F-15I («Раам»), отказались от участия и сообщили об этом командованию ВВС и командиру эскадрильи.

В ответ на это заявление ЦАХАЛ отметил, что армия постоянно оценивает ситуацию и проводит беседы с военнослужащими в связи с последними событиями и задачами по обеспечению безопасности. Начальник генштаба поручил членам Форума генерального штаба провести беседы в подразделениях и подчеркнул важность единства цели для способности ЦАХАЛа выполнять свои задачи.

Также Курсор писал о том, что лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что выступает против угроз резервистов отказаться служить в случае принятия правительством судебной реформы.