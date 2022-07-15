Герцог и Лапид обсудили с Байденом вопрос о пленных в Газе

Влияние США может помочь достигнуть существенного продвижения в переговорах по возвращению пленных израильтян, длительное время удерживаемых ХАМАСом.

Вопрос о четырех израильских пленных, которых удерживает ХАМАС в секторе Газа, был поднят премьер-министром Яиром Лапидом во время его беседы с президентом США Джо Байденом в четверг.

Об этом проинформировал KAN.

Президент Ицхак Герцог подчеркнул, что влияние США может существенно помочь в решении споров и направить траекторию переговоров в нужное русло.

В преддверии визита Байдена, ХАМАС распространил информацию об ухудшении здоровья одного из израильтян,находящихся в плену и опубликовал видео. Однако отец пленного сообщил, что по видео не определил изменения состояния своего сына, внешне все по-старому.

ХАМАС держит в плену двух израильтян, которые страдают психическими заболеваниями. Считается, что в результате этого заболевания они случайно перешли на территирию Газы.

Житель Ашкелона Авера Менгисту, выходец из Эфиопии, находится в плену с сентября 2014 года. Хишам аль-Сайед, уроженец бедуинского города аль-Хура в Негеве, попал в Газу в апреле 2015 года.

Также считается, что у ХАМАСа находятся останки двух солдат, погибших во время войны в Газе в 2014 году: лейтенанта Хадара Голдина и сержанта Орона Шауля.

«Курсор» писал, что ХАМАС отказался сообщать любую информацию о судьбе пленных без компенсации.

Напомним, Ганц: Без возвращения пленных не может быть никаких договоренностей с Газой.