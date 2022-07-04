ХАМАС отказался сообщать любую информацию о судьбе пленных без компенсации

Террористическая группировка ХАМАС отказалась передавать новую информацию о судьбе солдат Хадара Голдина и Орона Шауля, не получив никакой компенсации от Израиля.

По информации издания maariv, ливанские газеты утром в понедельник передали эти данные.

Сообщается, что ХАМАС требуют от Израиля «освобождения несовершеннолетних террористов, а также освобождения террористов по сделке Шалита и вновь арестованных».

Ранее «Курсор» писал, что отец израильтянина, задержанного ХАМАСом, выступил с важным призывом. Отвечая на заявление террористической группировки об ухудшении здоровья его сына и предложение по обмену, Шаабан ас-Сайед сказал, что любая сделка с ХАМАСом должна касаться всех пленников, а не только его сына.

Редакция информировала, что ХАМАС и Хизбалла опасаются сотрудничества Израиля и арабов в сфере безопасности. Ожидается, что предлагаемый альянс, главной целью которого является противостояние угрозам Ирана, будет в центре внимания президента Джо Байдена во время его визита в Израиль и ЮАР.

Также сообщалось, что расследование убийства Абу Акле будет завершено до визита Байдена. До приезда президента США должен быть урегулирован конфликт в связи с гибелью журналистки. На этом настаивает американская сторона. Результаты экспертизы будут известны уже в понедельник.