Ганц: Без возвращения пленных не может быть никаких договоренностей с Газой

Не проводить никаких переговоров с Газой по обустройству региона призвал министр обороны Ганц. Он требует вначале вернуть пленных израильтян.

Министр обороны Бени Ганц заявил, что любое соглашение с Газой должно включать возвращение двух пленных израильских граждан и тел двух погибших солдат.

Об этом Ганц сказал в воскресенье на иерусалимском военном кладбище на горе Герцля, где проходила государственная церемония, посвященная восьмой годовщине операции «Защитный фронт» летом 2014 года.

Израиль потерял 68 солдат во время этой 50-дневной войны, продолжавшейся с 8 июля по 28 августа.

«Мы продолжаем работать в интересах тех, кто остается там, в Газе», — сказал министр обороны.

В плену у ХАМАСа находятся два израильских гражданских лица, страдающих психическими заболеваниями, Авера Менгисту и Хишам аль-Саяд. Они случайно забрели в Газу после войны в сентябре 2014 года и апреле 2015 года соответственно.

Также ХАМАС удерживает тела двух солдат ЦАХАЛа, Хадара Голдина и Орона Шауля.

Ранее «Курсор» писал, что Лапид прокомментировал союз Ганца и Саара. Премьер-министр Израиля заявил, что надеется на продолжение сотрудничества с Ганцом и Сааром после выборов. «Я убежден, что ваши намерения хороши», — заявил Лапид.

Также сообщалось, что Яир Голан призвал объединить партии Мерец и Аводу. После того как стало известно о заключении соглашения между «Тиква Хадаша» и «Кахоль-Лаван» о выдвижении своей кандидатуры на выборах, член Мерец Яир Голан, который баллотируется на пост главы своей партии, призывает к созданию аналогичного союза на левом фланге.