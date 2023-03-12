Герцог и Ротман три часа беседовали о судебной реформе — СМИ

Президент попросил главу конституционного комитета, чтобы коалиция пока повременила с продвижением реформы и не ставила на голосование вторую часть законодательных изменений.

Председатель конституционного комитета, депутат Кнессета Симха Ротман провел трехчасовую встречу с президентом Ицхаком Герцогом, пытаясь достичь как можно более широкого согласия относительно реформы судебной системы.

Об этом пишет сообщает портал Kikar.

Согласно сообщению, президент попросил Ротмана, чтобы коалиция пока повременила с продвижением реформы и не ставила на голосование вторую часть законодательных изменений, касающихся отмены обычных законов.

В конце встречи у Герцога заявили, что стороны обсудили судебную реформу, и президент повторил свой призыв к необходимости заключения как можно более широких соглашений на благо Государства Израиль и его граждан.

По просьбе президента на совещании глав коалиции было принято решение удовлетворить просьбу, тем более что эту часть реформы не планировалось ставить на голосование до лета.

Как сообщал Курсор, президент Ицхак Герцог предложил альтернативный вариант судебной реформы, который вызвал критику со стороны членов партии «Ликуд» и оппозиции.

Предложение президента по изменению реформы включает несколько пунктов. В частности, отменяется возможность преодоления вето БАГАЦ большинством голосов депутатов Кнессета, и БАГАЦ получает право отменять обычные законы. Отменить что-либо из Основных законов сможет только полный состав судей при большинстве голосов (две трети), а Кнессет не сможет утвердить закон, противоречащий этому пункту.

Предлагается сформировать комиссию по назначению судей, которая будет состоять из трех министров, одного депутата от правящей коалиции, двух депутатов от оппозиции, трех судей Верховного суда и двух представителей общественности, которые будут назначаться министром юстиции и Председателем Верховного суда. Это исключит автоматическое большинство у правящей коалиции.

Также проект закрепляет основные гражданские права, которые ранее не были закреплены, включая принцип равенства перед законом, защиту прав граждан независимо от их религии, расы, пола, сексуальной ориентации, физических, психических или умственных ограничений. Кроме того, проект гарантирует свободу слова, свободу совести и вероисповедания.

Помимо этого, Курсор писал о том, что Герцог призвал Кнессет к новому компромиссу по судебной реформе. Новые предложения Герцога касаются процесса отбора судей и принятия основных законов. Он предлагает отменить автоматическое большинство коалиции в комиссии по назначению судей, но не допускать доминирования судейского корпуса.

Вместо этого он предлагает ввести в комиссию компромиссные фигуры «представителей общественности», которые будут назначаться по взаимному согласованию. Такое предложение было выдвинуто президентом после массовых протестов и беспорядков из-за судебной реформы.