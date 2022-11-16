Герцог — новому Кнессету: Израильтяне устали от распрей

Президент Ицхак Герцог призвал к национальному единству и более спокойному общенациональному дискурсу в своем обращении к приведенному к присяге 25-му Кнессету.

Обращаясь к депутатам, Герцог сказал: «Граждане Израиля сегодня гордятся своей страной, которая в этом году отмечает 75-летие независимости, и верят в правоту ее дела, но в то же время, по правде говоря, они истощены борьбой и ее последствиями».

«Теперь ответственность лежит в первую очередь на вас, народных избранниках. Ответственность за то, чтобы попытаться отучить нас от этой зависимости от бесконечных конфликтов», — сказал он, добавив, что израильтяне хотят, чтобы правительство «просто работало на них».

«Они ожидают, что вы, все вы, будете работать на них в комитетах, на пленуме и на различных общественных и парламентских должностях. Они ожидают, что мы, все мы, будем просыпаться каждое утро и искать их», — добавил он.

Обращаясь к новому правительству назначенного премьер-министра Биньямина Нетаниягу, он сказал: «В этот праздничный день уместно напомнить, что власть законодательного органа является частью необходимой и более широкой системы сдержек и противовесов».

Ранее Курсор писал, что Кнессет 25-го созыва приведен к присяге. Депутаты присягнули на верность Государству Израиль и его законам.

Курсор сообщал, что Герцог подписал книгу президентов и заявил, что нужно помнить о том, что институт Кнессет ценен и уважаем.