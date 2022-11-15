Герцог подписал книгу президентов: Мы должны помнить, что институт Кнессет ценен и уважаем

Президент утверждает, что нужно искоренить из Кнессета все признаки вражды и конфронтации.

Президент Израиля Ицхак Герцог подписал книгу президентов в Кнессете Израиля незадолго до открытия 25-го пленума Кнессета.

Об этом сообщает Maariv.

«Мы должны помнить, что институт Кнессет ценен и уважаем даже в совокупности его членов, и поэтому важно, чтобы выборные должностные лица были чрезвычайно осторожны в отношении уважения общественности и уважение Кнессета, о способе его достижения и дискурсе, о существенном и внимательном несогласии, даже если оно резкое и острое, и искоренить из него все признаки вражды и конфронтации, потому что мы братские люди», – заявил Герцог.

Ранее мы рассказывали, что Кнессет 25-го созыва начинает работу.

Также «Курсор» сообщал, что Ганц может остаться министром обороны в обмен на присоединение к коалиции.

Помимо этого, Израиль вызвал посла Украины после того, как Киев поддержал расследование «оккупации» ПА.