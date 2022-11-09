Герцог о Бен-Гвире: Его боится весь мир

После окончания раунда консультация с членами партии ШАС президент Израиля Ицхак Герцог сделал необычное заявление об ультраправом политике Итамаре Бен-Гвире.

Об этом сообщает Maariv.

«У вас есть партнер, которого боится весь мир вокруг нас», – заявил он.

Помимо этого, пресс-секретарь президента страны Ицхак Герцог заявил, что «президент представил представителям фракции ШАС полученные им запросы, в которых он обеспокоен позицией депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира по некоторым вопросам».

В ходе беседы президент подчеркнул ответственность, возложенную на всех выборных должностных лиц. Со всеми лидерами фракций в прошлый четверг президент также позвонил депутату Бен-Гвиру и в «открытом и честном разговоре» поднял этот вопрос и с ним.

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