Правительство Нетаниягу назначит не менее 30 министров: отчет

Новое правительство Биньямина Нетаниянгу может назначить как минимум 30 министров и их заместителей.

Об этом сообщает 12 канал.

Журналисты утверждают, что в новом правительстве будет не менее 30 министров по сравнению с 27 в уходящем правительстве. По их данным, также будет неизвестное количество заместителей министров. Это означает, что в следующем правительстве будет много «норвежских» депутатов Кнессета, то есть министров, которые могут отказаться от своего статуса депутатов Кнессета и на их место войдет другой министр из списка.

Ранее депутаты из «Лагеря государственников» рассказали, почему их партия никого не рекомендует на пост премьер-министра. Уходящий министр строительства и жилищного строительства Зеэв Элькин сказал, что политическое движение не будет рекомендовать Нетаниягу, а «рекомендовать кого-то другого с такими результатами ‒ жалко».

Дополнительно своим мнением поделился уходящий в отставку заместитель министра обороны и представитель партии Ганца Алон Шустер. По его мнению, у Нетаниягу есть «четкая возможность» для формирования правительства», а потому партия не будет никого рекомендовать. Больше об этом узнайте здесь.

Также «Курсор» сообщал, что Смотрич озвучил свои требования по Иудее и Самарии.

Помимо этого, Ицхак Герцог в течение нескольких дней проведет переговоры с лидерами партий, прошедшими в Кнессет 25-го созыва. Президент планирует завершить консультации к пятнице и поручить депутату сформировать правительство в ближайшее воскресенье. Подробнее об этом читайте в нашем материале.