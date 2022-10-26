Герцог обратился к Байдену: Вы настоящий друг Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился со своим американским коллегой Джо Байденом в Белом доме и сказал, что его приглашение в Вашингтон – «выражение настоящей дружбы».

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

«Вы настоящий друг Израиля, господин президент. Соединенные Штаты – наш ближайший и самый сильный исторический союзник», – сказал Герцог Байдену в обращении к прессе перед их личным разговором.

По словам президента Израиля, он и его коллега обсудят «иранский вызов» во время переговоров, которые, как ожидают, будут сосредоточены на соглашениях Авраама, войне в Украине и политическом климате в обеих странах в преддверии предстоящих выборов в Кнессет.

Также Байден прокомментировал заключенную при посредничестве США сделку по морской границе и природному газу, которую Израиль и Ливан должны оформить в четверг, 27 октября.

«Завтра Израиль и Ливан собираются подписать соглашение об установлении постоянной морской границы», — сказал Байден, добавив, что, как он считает, Иерусалиму потребовалось «мужество» ради заключения соглашения.

Ранее мы рассказывали, что президент Израиля получил приглашение выступить перед Конгрессом США.

Также «Курсор» сообщал, что, по словам Зеленского, Израиль и Украина активизировали сотрудничество. Украинский лидер благодарен за это и считает, что израильтянам прекрасно известно, что такое воевать против коварного и большого врага.

Помимо этого, недавно Герцог представил доказательства использования *россией иранских БПЛА в войне в Украине.

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