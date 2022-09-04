Герцог обратился к израильтянам перед вылетом в Германию

Президент государства вылетел с государственным визитом в Германию, где примет участие в церемонии, посвященной 50-летию массового убийства израильских спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене.

Президент Ицхак Герцог и его супруга Михаль вылетели сегодня утром в воскресенье с государственным визитом в Германию по приглашению президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Они примут участие в церемонии, посвященной 50-летию массового убийства израильских спортсменов на мюнхенской Олимпиаде вместе с семьями погибших.

В рамках визита президент встретится с президентом ФРГ, канцлером ФРГ и другими высокопоставленными официальными лицами. Президент выступит перед Палатой представителей Германии – «бундестагом», примет участие в государственной церемонии по случаю 50-летия мюнхенской резни и посетит концлагерь Берген-Бельзен в сопровождении президента Германии.

Президент Герцог сказал перед отъездом: «Каждый визит в Германию несет с собой глубокую человеческую ношу. Мы будем иметь дело с прошлым и будущим. Я побываю в концентрационном лагере Берген-Бельзен, который мой отец освободил вместе с солдатами британской армии 15 апреля 1945 года».

הנשיא הרצוג המריא לטקס לציון 50 שנה לטבח י"א חללי מינכן: "נעסוק בעבר ובעתיד"https://t.co/MR7eT9IQfw

צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ pic.twitter.com/95XTOgF8mJ — חדשות 13 (@newsisrael13) September 4, 2022

«Основная часть моего визита будет на церемонии памяти, посвященной 50-летию ужасной расправы над 11 спортсменами на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. Я буду там участвовать с семьями убитых, высшим руководством Германии и старшими должностными лицами Олимпийского комитета Израиля. Я буду представлять народ Израиля и Государство Израиль. Я также выступлю перед Бундестагом Германии, Палатой представителей и раскрою свои политические взгляды по основным обсуждаемым вопросам, включая иранскую ядерную программу», — отметил он.

«Курсор» ранее сообщал, что в Израиле верят в успешное заключение ядерной сделки с Ираном уже в течение нескольких недель.