Герцог обратился к представителям еврейской общины Бахрейна: Я очень рад быть здесь

Президент Ицхак Герцог встретился в воскресенье, 4 декабря, с представителями еврейской общины Королевства Бахрейн.

Об этом сообщает INN.

Среди присутствовавших представителей известно о Эйтане Неа, после Израиля в Бахрейне, Аврааме Ноно, главе исполнительного комитета синагоги в Манаме, признанном правительством представителе еврейской общины, Хода Ноно, бывшем после Бахрейна в Вашингтоне, Иви Ноно, бизнесмене, Нэнси Кадори, члене консультативного совета (Верхняя палата — «Шура») и представителе Бахрейна во Всемирном еврейском конгрессе, а также встречу посетили другие члены общины.

«Я очень рад быть здесь. Это действительно история в процессе становления, приехать и посетить еврейскую общину в Бахрейне, когда у нас такой прекрасный мир и прекрасные отношения с Бахрейном под предводительством короля. Мы все были вместе за обедом, и очевидна большая симпатия и уважение между руководством и между нашими народами. Еще одна вещь, которая всплыла в нашем разговоре, это огромное уважение, которое царь и его семья испытывают к еврейской общине Бахрейна», ‒ заявил на встрече с ними Герцог.

Еврейская община, проживающая в Манаме, является местной. Общинники иммигрировали в нее в начале 80-х годов 1800-х годов, преимущественно из Ирака, Ирана и Кувейта. В Бахрейне постоянно проживают десятки евреев. Большинство населения составляют пожилые люди, а большинство молодых людей уехало.

В начале встречи президенту вручили три подарка, имеющие историческую ценность: «цветочная» композиция с арабским переводом, книга, содержащая историю еврейской общины Бахрейна, и экземпляр разрешение на учреждение местной синагоги от 1931 года.

Ранее стало известно о подарке президента королю Бахрейна.

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