Либерман пригрозил затянуть процесс роспуска правительства

15:25, Сегодня
Новости Израиля, Политика
Авигдор Либерман фото
Фото: Пресс-служба партии НДИ

Министр финансов настаивает на принятии закона о метро, несмотря на позицию оппозиции против него. В противном случае его партия будет откладывать процесс роспуска Кнессета.

Министр финансов Авигдор Либерман (Исраэль Бейтейну) намерен значительно затянуть законодательный процесс роспуска Кнессета во втором и третьем чтениях в случае, если закон о метро не будет принят.

Либерман написал в Twitter : «Исраэль Бейтейну» проголосовала против закона о роспуске Кнессета в знак протеста против того, что они не могут достичь договоренностей по закону о метро и принять его во втором и третьем чтениях до роспуска».

Он пригрозил, что «подаст сотни апелляций» против этого абсурда под названием «увеличение финансирования партии» до того, как деньги будут перечислены, и приложит все усилия для принятия закона о борьбе с пробками на автомагистралях страны, одновременно решая проблемы жилья и занятости в Израиле».

«В данный момент я ожидаю, что, по крайней мере, все депутаты от коалиции отложат в сторону свои политические соображения и будут действовать исключительно на благо государства», — цитирует Либерман.

Сегодня пленумом Кнессета утвержден в первом чтении законопроект о роспуске 24-го Кнессета. Закон представлен депутатом Ликуда Йоавом Кишем.

Принятие закона поддержали 74 депутат, пятеро были против. Теперь предложение перейдет в комиссию Кнессета, которая продолжит рассматривать его во втором и третьем чтениях.

Законодатели коалиции и оппозиции ранее достигли соглашения о государственном финансировании политических кампаний во время предстоящих выборов, увеличив финансирование на один МК с 1,4 млн шекелей до 1,66 млн шекелей, что в общей сложности составит дополнительно 30 млн шекелей, а общая сумма увеличится до 200 млн. шекелей.

Коалиция и оппозиция обсуждают для предстоящих выборов даты 25 октября и 1 ноября. Окончательный выбор будет сделан во время подготовки законопроекта ко второму и третьему чтениям.

Стороны также подтвердили, что не будут выносить на этой сессии на голосование запрет человеку, находящемуся под следствием, становиться премьер-министром. Это мера направлена против лидера оппозиции и бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, лишая его возможности сформировать новое правительство.

«Курсор» писал ранее, что законопроект о роспуске Кнессета 24-го созыва одобрен в первом чтении.

Мы сообщали, что Кнессет распустят к полуночи среды.

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Автор материала:
Орли Шендт
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