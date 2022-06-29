Либерман пригрозил затянуть процесс роспуска правительства

Министр финансов настаивает на принятии закона о метро, несмотря на позицию оппозиции против него. В противном случае его партия будет откладывать процесс роспуска Кнессета.

Министр финансов Авигдор Либерман (Исраэль Бейтейну) намерен значительно затянуть законодательный процесс роспуска Кнессета во втором и третьем чтениях в случае, если закон о метро не будет принят.

Либерман написал в Twitter : «Исраэль Бейтейну» проголосовала против закона о роспуске Кнессета в знак протеста против того, что они не могут достичь договоренностей по закону о метро и принять его во втором и третьем чтениях до роспуска».

מפלגת ישראל ביתנו הצביעה נגד חוק פיזור הכנסת כאות מחאה על כך שלא מצליחים להגיע להסכמות על חוק המטרו ולהעביר אותו בקריאה שנייה ושלישית טרם הפיזור. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) June 29, 2022

Он пригрозил, что «подаст сотни апелляций» против этого абсурда под названием «увеличение финансирования партии» до того, как деньги будут перечислены, и приложит все усилия для принятия закона о борьбе с пробками на автомагистралях страны, одновременно решая проблемы жилья и занятости в Израиле».

בכוונתנו להגיש מאות הסתייגויות על חוק פיזור הכנסת והאבסורד שנקרא ״הגדלת מימון המפלגות״ לפני העברתם הסופית ולעשות כל מאמץ בכדי להעביר את חוק המטרו שבא להתמודד בצורה המשמעותית ביותר עם בעיות הפקקים ובד בבד לתת מענה לאתגרי הדיור והתעסוקה במדינת ישראל. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) June 29, 2022

«В данный момент я ожидаю, что, по крайней мере, все депутаты от коалиции отложат в сторону свои политические соображения и будут действовать исключительно на благо государства», — цитирует Либерман.

Сегодня пленумом Кнессета утвержден в первом чтении законопроект о роспуске 24-го Кнессета. Закон представлен депутатом Ликуда Йоавом Кишем.

Принятие закона поддержали 74 депутат, пятеро были против. Теперь предложение перейдет в комиссию Кнессета, которая продолжит рассматривать его во втором и третьем чтениях.

Законодатели коалиции и оппозиции ранее достигли соглашения о государственном финансировании политических кампаний во время предстоящих выборов, увеличив финансирование на один МК с 1,4 млн шекелей до 1,66 млн шекелей, что в общей сложности составит дополнительно 30 млн шекелей, а общая сумма увеличится до 200 млн. шекелей.

Коалиция и оппозиция обсуждают для предстоящих выборов даты 25 октября и 1 ноября. Окончательный выбор будет сделан во время подготовки законопроекта ко второму и третьему чтениям.

Стороны также подтвердили, что не будут выносить на этой сессии на голосование запрет человеку, находящемуся под следствием, становиться премьер-министром. Это мера направлена против лидера оппозиции и бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, лишая его возможности сформировать новое правительство.

«Курсор» писал ранее, что законопроект о роспуске Кнессета 24-го созыва одобрен в первом чтении.

Мы сообщали, что Кнессет распустят к полуночи среды.