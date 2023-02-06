Герцог пообщался с Эрдоганом после землетрясения

Президент Ицхак Герцог вечером в понедельник, 6 февраля, пообщался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает портал Kikar.

Отмечается, что глава государства выразил соболезнование турецкому лидеру и всему народу страны в связи с катастрофическим землетрясением, обрушившимся на страну.

По словам Герцога, премьер-министр и оппозиция Израиля «едины в нашем желании помочь Турции настолько, насколько это необходимо».

В свою очередь Эрдоган поблагодарил президента страны за соболезнования, подчеркнув, что помощь Израиля «будет очень кстати силам, которые работали в течение многих часов». Он добавил, что это крупнейшее землетрясение в истории Турецкой Республики.

Как сообщал Курсор, глава Альянса раввинов исламских государств раввин Менди Читрик сообщил, что информации о жертвах среди еврейских общин в зоне землетрясений в Турции не поступало.

«Пожалуйста, продолжайте молиться за наших друзей и коллег, с которыми мы не можем связаться в Адыямане, Малатье, Антакье, Газиантепе и Килисе», написал раввин Читрик.

По его словам, все члены еврейской общины находятся в безопасности, однако он пока не знает точно, был ли нанесен какой-либо ущерб их синагогам. Сейчас раввин направляется в южную Турцию.

Курсор писал, что в Турции и Израиле произошло новое землетрясение: что известно. Подземные толчки ощущались в городах Афула, Нагария и Ор-Акива.

Кроме этого, Израиль предложил помощь Турции после мощного землетрясения. Израиль предложил Турции оказать гуманитарную помощь после разрушительного землетрясения, в результате которого на юге Турции погибли десятки человек.