«Нетаниягу нокаутирован его сообщниками»: Элькин раскритиковал коалиционные соглашения

Уходящий министр жилищного строительства Зеэв Элькин выступил с критикой коалиционных соглашений в интервью 2 News.

«Здесь были пересечены все красные линии, и Нетаниягу был нокаутирован его сообщниками — это правительство станет свидетелем роспуска различных министерств. Что у нас здесь? Шесть министров образования? Это шутка», — сказал Элькин.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу заканчивает распределение министерских портфелей — СМИ.

Кроме того, Ликуд отверг громкое требование Оцма-Йехудит — СМИ.