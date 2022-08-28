Герцог в понедельник посетит Швейцарию: названы цели поездки

Президент Герцог с женой в понедельник направится в Швейцарию. Основной целью является посещение мероприятий по поводу празднования 125-й годовщины Еврейского конгресса.

Президент Ицхак Герцог намерен посетить Швейцарию, чтобы отметить 125-летие Первого сионистского конгресса.

Завтра, в понедельник, президент с женой вылетит с визитом в Швейцарию.

Герцог встретится с президентом Швейцарии, а также высшими должностными лицами правительства. Кроме того, намечены встречи с представителями правительства кантона Базель и членами еврейской общины Швейцарии.

На мероприятии, посвященном 125-летию Первого сионистского конгресса, президент Герцог выступит с основным докладом. Торжества пройдут в концертном зале Stadtcasino Basel и в Конгресс-центре Базеля. Со всего мира в город на севере Швейцарии у излучины Рейна приедут около тысячи делегатов. Расходы на обеспечение безопасности мероприятий составят 5,7 млн швейцарских франков.

В конце августа 1897 года по инициативе Теодора Герцля в концертном зале Stadtcasino Basel состоялся Первый сионистский конгресс. «В Базеле я основал еврейское государство», — заявил тогда Теодор Герцль по его итогам.

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