Состоялся разговор президента Герцога с Эрдоганом: о чем говорили главы государств

Герцог обсудил с турецким лидером вопросы восстановления дипломатического сотрудничества между странами, а также возвращения послов и консулов.

Президент Ицхак Герцог поговорил с президентом Турции Эрдоганом.

Об этом сообщили в maariv.

В разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждались вопросы восстановления полных дипломатических отношений между Израилем и Турцией.

Также главы государств договаривались о возвращении послов и генеральных консулов.

Одним из перспективных вопросов на ближайшее время стало обсуждение возобновления израильских рейсов в Турцию.

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