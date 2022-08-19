Состоялся разговор президента Герцога с Эрдоганом: о чем говорили главы государств

Президент Ицхак Герцог поговорил с президентом Турции Эрдоганом.
Об этом сообщили в maariv.
В разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждались вопросы восстановления полных дипломатических отношений между Израилем и Турцией.
Также главы государств договаривались о возвращении послов и генеральных консулов.
Одним из перспективных вопросов на ближайшее время стало обсуждение возобновления израильских рейсов в Турцию.
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