Герцог осудил «беззубую» ядерную сделку с Ираном

Президент Израиля Ицхак Герцог публично раскритиковал ядерное соглашение с Ираном во время встречи в Берлине с президентом Германии Франком-Вальтером, а также прокомментировал заключение соглашения касаемо компенсации семьям жертв резни в Мюнхене.

По словам президента, Иран уже «доказал, что ему нельзя доверять».

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Иран открыто стремится к уничтожению Израиля, и международное сообщество должно относиться к нему сурово, твердо и настойчиво. Беззубые и размытые соглашения и широкие выгоды не остановят Иран», – заявил Герцог.

Президент добавил, что Израиль «поднимется и решительно и мощно защитит своих граждан и еврейские общины по всему миру». Также он поделился ожиданиями касаемо того, что в указанный момент «союзники будут твердо стоять на нашей стороне».

Герцог об этом заявил во время официального государственного визита в Германию, приуроченного к 50-летию резни на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. На прошлой неделе Израиль и Германия достигли соглашения касаемо компенсации семьям жертв этой трагедии.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи принес извинения Герцогу и признал позором замалчивание трагической гибели спортсменов. Президент Израиля поблагодарил коллегу за «неустанную моральную приверженность исторической справедливости» и его «личное участие» в прекращении спора о компенсации.

«Я ценю и уважаю ваши усилия по превращению этого болезненного эпизода в место исцеления, и я надеюсь, что отныне мы будем продолжать помнить, ссылаться и, самое главное, подтверждать уроки этой трагедии, в том числе важность борьбы с террором, для будущих поколений», – сказал Герцог.

Ранее мы рассказывали, что президент Израиля призвал ООН продолжить расследование в отношении Ирана.

Также «Курсор» сообщал, что Иран активировал систему гражданской обороны в десятках городов.

Помимо этого, мы рассказывали, что Израиль верит в успех сделки с Ираном, которая вероятна в ближайшие недели.