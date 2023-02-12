Герцог выступит с «особой речью к нации»

Журналисты предположили, о чем будет говорить президент.

На фоне продвижения правового плана министра юстиции Ярива Левина и председателя Комитета по конституции, закону и правосудию, члена Кнессета Симхи Ротман, канцелярия президента государства объявила, что сегодня вечером в 20:00 президент Ицхак Герцог выступит с «особой речью к нации».

Об этом сообщает Kikar.

Как уже упоминалось, по оценкам, президент должен заняться продвижением правовой реформы, а также трудностями достижения компромисса по реформе, которую многие определяют как «переворот». Согласно ожиданиям, в сегодняшней речи Герцог рассмотрит свои усилия по налаживанию переговоров между правительством и противниками реформы в последние недели и снова призовет обе стороны принять план диалога и переговоров.

Ранее мы рассказывали, что Герцог помиловал пятерых военнослужащих, осужденных за избиение палестинцев.

Также «Курсор» сообщал, что Кабмин рассмотрит вопрос о лишении террористов израильского гражданства.

Помимо этого лидеры коалиции назвали «военным переворотом» попытки отстранить Нетаниягу.