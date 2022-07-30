Гигантский рой медуз в Израиле: отдыхающим рассказали, стоит ли беспокоиться

Профессор Дрор Анхель с факультета морских цивилизаций Хайфского университета сказал, что необычно большие скопления медуз вдоль северной границы Израиля, хотя и проблематичны, не являются и не должны вызывать серьезного беспокойства.

В то время как ежегодная миграция медуз является обычным явлением для побережья Израиля, аномальное цветение в этом году, возможно, является результатом изменения климата и очень долгой и холодной зимы, которая была в Израиле в прошлом году.

«Прошедшая зима была очень дождливой и временами холодной. Это могло повлиять на интенсивность цветения и их жизненный цикл», — пояснил профессор Анхель.

При этом профессор Анхель быстро напомнил публике о прошлых сезонах медуз в Израиле; последнее крупное цветение возникло в 2015 году, а затем снова в 2017 году. Кроме того, профессор Анхель объясняет, что в 2023 году ожидается еще одна необычно холодная и продолжительная зима, а это означает, что следующим летом будет еще один всплеск медуз.

На уровне окружающей среды увеличение популяции медуз окажет потенциально разрушительное воздействие на пищевую сеть, поскольку увеличение количества медуз означает усиление конкуренции за пищу. Особенно пострадают рыбные хозяйства и опреснительные заводы, поскольку это означает, что рыба, от которой они зависят в бизнесе, будет голодать.

Напомним, что жители Европы продолжают страдать от рекордной жары.