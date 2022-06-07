Гилад Эрдан был избран вице-президентом Генассамблеи ООН

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан во вторник был избран вице-президентом Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Посол Израиля в ООН будет председательствовать на заседаниях Генеральной Ассамблеи и принимать участие в определении повестки дня для обсуждения в ГА ООН.
«Я горжусь правом представлять Израиль на позиции, которая лежит в основе того, что происходит в ООН, и я также буду действовать через нее, чтобы бороться с существующей в ООН дискриминацией Израиля», — сказал Эрдан. «Это важная победа, которая даст нам еще одну платформу для представления правды об Израиле и его вкладе в мир, несмотря на продолжающиеся попытки палестинцев и враждебных стран в ООН действовать против нас».
«Это достижение присоединяется к ряду важных побед, которых Израиль достиг в ООН за последние годы, наряду с четким сигналом нашим врагам о том, что они не помешают нам интегрироваться на ключевые позиции в ООН и на международной арене и увеличить наше влияние», — добавил Эрдан.
Назначение Эрдана произошло после того, как Израиль впервые был избран членом Экономического и Социального Совета ООН, а израильтянка Оделия Фитусси была избрана членом Комитета экспертов ООН по вопросам инвалидности.
Курсор ранее писал, что ООН обвиняет Израиль в конфликте с палестинскими арабами. В ООН заявили, что Израиль в значительной степени виноват в своем конфликте с палестинскими арабами. Их весьма спорная комиссия по расследованию планирует частично сосредоточиться на вопросах дискриминации со стороны еврейского государства как внутри, так и за пределами суверенных границ страны.