МЕРЕЦ на грани развала: еще один депутат уходит из политики

Тамар Зандберг последние девять лет избиралась в Кнессет от партии МЕРЕЦ.

Сегодня, 15 июля, министр окружающей среды Тамар Зандберг заявила, что возьмет перерыв в политической жизни и не будет участвовать в следующих выборах.

Зандберг, депутат от МЕРЕЦ, ранее возглавлявшая партию, говорит, что взяла перерыв, чтобы «освободить место для других».

«Я считаю, что я добилась изменений. Пятый раунд будет без меня», — сказала Зандберг.

Нынешний глава МЕРЕЦ Ницан Горовиц недавно объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание в качестве главы партии на первичных выборах, но будет работать, чтобы остаться депутатом Кнессета. В настоящее время единственным кандидатом на предварительные выборы в МЕРЕЦ является депутат Кнессета Яир Голан.

Многие последние опросы показывают, что партия МЕРЕЦ не сможет преодолеть избирательный барьер, чтобы попасть в Кнессет нового созыва.

Ранее Курсор писал, что Ницан Горовиц заявил, что уйдет с поста главы МЕРЕЦ. Министр здравоохранения и глава «Мерец» Ницан Горовиц не будет баллотироваться на пост председателя своей партии на предстоящих праймериз

Яир Голан призвал объединить партии МЕРЕЦ и Аводу. Яир Голан, который намерен стать лидером партии МЕРЕЦ, призвал создать союзную партию на левом фланге — объединиться с партией Авода. Однако Мейрав Михаэли выступила против этого.

Кроме этого, Юваль Штайниц объявил об уходе из политики. Депутат Кнессета Юваль Штайниц (Ликуд) объявил о своем уходе из политической жизни после 23 лет пребывания на государственной службе.

Заявление Штайница было сделано всего через пять дней после того, как член парламента от «Ликуда» Юлий Эдельштейн на прошлой неделе заявил, что не будет бороться за лидерство в партии на предстоящих первичных выборах в «Ликуде». Эдельштейн, второй в списке «Ликуда» депутат, заявил, что не будет пытаться сместить Нетаниягу с поста главы партии перед критически важными для Израиля выборами.

Ранее Курсор писал, что Беннет провел еще одну прощальную встречу: «Я передаю сильное и процветающее Государство Израиль». ЦАХАЛ попрощался с уходящим премьер-министром Нафтали Беннетом, лидеры поблагодарили его за вклад в обеспечение безопасности Израиля.

Курсор также сообщал, что Авигдор Либерман заявил, что он может быть премьер-министром. Либерман уверен, что ему достаточно опыта и знаний, чтобы занять этот пост, однако предупредил, что с правительством Биньямина Нетаниягу не готов сотрудничать.