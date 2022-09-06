В Израиле подорожают молочные продукты: каких товаров это коснется

Сегодня, 6 сентября, компания «Тара» сообщила розничным магазинам, что планируется повышение стоимости молочных продуктов, которые не контролирует государство.

Компании отправила новую информацию о ценах в рамках уже вступившего в силу роста на 4,9%, стоимости молочных продуктов, которые находятся под государственным надзором.

Об этом сообщает издание «Детали«.

Также журналисты сообщают, что после праздников произойдет увеличение стоимости остальных молочных продуктов в аналогичном размере. В частности, это касается бутылочного напитка «Шоко», десерта «Му», твердого сыра «Ноам», зерненого творога (коттедж), фермерских продуктов «Мешек Цуриэль», продукции бренда Muller и других товаров.

После переговоров с министерствами финансов и сельского хозяйства в дирекции Совета молочной промышленности в августе этого года одобрили повышение на 4,95% молочных продуктов, которые контролирует государство. После этого повышения цены на молочные продукты заморозят до мая следующего года, после чего будет происходить автоматическое обновление цен. Также соглашение предусматривает отмену таможенных пошлин на сыры для намазывания, моцареллу, халуми, джамид и горгондзолу.

Ранее мы рассказывали, что в Израиле увеличилась средняя зарплата. Согласно статистике, с апреля 2023 года уровень минимальной зарплаты платы будет составлять 47,5% от средней заработной платы.

Также «Курсор» сообщал, что руководство школы в Лев ха-Шарон решило перевести сотни школьников на дистанционное обучение. Благодаря этому хотят «восстановить спокойствие и безопасность».

Помимо этого, недавно экс-министр экономики и депутат от «Ликуда» заявил, что в Израиле нужно принять чрезвычайный план для остановки роста цен и снижения стоимости жизни.