В Лев ха-Шарон сотни школьников будут учиться дистанционно: названа причина

Руководство старшей школы Дрор в Лев ха-Шарон приняло решение о переводе учеников 11 и 12 классов на режим домашнего обучения, что призвано «восстановить спокойствие и безопасность».

Это связано с серией насильственных инцидентов и других проблем в Лев ха-Шарон. В частности, ученики приходили на занятия пьяными, а также на территории школы произошла драка.

Об этом сообщает издание ynet.

Руководство школы решило, что сотни учеников 11-12 классов перейдут к формату дистанционного обучения. В частности, 11-классники будут удаленно учиться в среду и воскресенье, а 12-классники – в среду и четверг.

Это решение принято для «восстановления спокойствия и безопасности» в школе.

Ранее мы рассказывали, что в Израиле разрешили средним школам перейти на 5-дневную неделю и отменить учебный процесс в пятницу. В минобразовании утверждают, что это не изменит условий занятости педагогов как в объеме рабочих часов, так и в установленном законом режиме работы и отдыха.

Также «Курсор» сообщал, что в Кирьят-Оно отец школьницы подрался со старшеклассниками, которые обижали его дочь. Этот инцидент прокомментировал мэр и сказал, что «родители не могут брать закон в свои руки».

Помимо этого, недавно ученые провели исследование и узнали, что улучшает сон детей. По словам исследователей, от 6 до 13 лет человек должен спать 9-11 часов каждый день, а потому это крайне важно для школьников.