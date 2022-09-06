В Лев ха-Шарон сотни школьников будут учиться дистанционно: названа причина

Это связано с серией насильственных инцидентов и других проблем в Лев ха-Шарон. В частности, ученики приходили на занятия пьяными, а также на территории школы произошла драка.
Об этом сообщает издание ynet.
Руководство школы решило, что сотни учеников 11-12 классов перейдут к формату дистанционного обучения. В частности, 11-классники будут удаленно учиться в среду и воскресенье, а 12-классники – в среду и четверг.
Это решение принято для «восстановления спокойствия и безопасности» в школе.
Ранее мы рассказывали, что в Израиле разрешили средним школам перейти на 5-дневную неделю и отменить учебный процесс в пятницу. В минобразовании утверждают, что это не изменит условий занятости педагогов как в объеме рабочих часов, так и в установленном законом режиме работы и отдыха.
Также «Курсор» сообщал, что в Кирьят-Оно отец школьницы подрался со старшеклассниками, которые обижали его дочь. Этот инцидент прокомментировал мэр и сказал, что «родители не могут брать закон в свои руки».
Помимо этого, недавно ученые провели исследование и узнали, что улучшает сон детей. По словам исследователей, от 6 до 13 лет человек должен спать 9-11 часов каждый день, а потому это крайне важно для школьников.