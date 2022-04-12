Глава израильской полиции: Я никому не позволю порочить арабских офицеров

Глава израильской полиции выступил против заявления депутата Удэ, призывающего арабских полицейских уйти в отставку. «Я никому не позволю порочить арабских офицеров, наших братьев по оружию», — сказал Коби Шабтай в ответ на спорные высказывания лидера арабской партии в Рамадан.

Комиссар израильской полиции Коби Шабтай раскритиковал лидера партии «Общий список» Аймана Удэ за комментарии, в которых он призвал израильских арабов не служить в силах безопасности, в том числе в полиции, действующих в Иудее и Самарии и в Восточном Иерусалиме.

«Я никому не позволю порочить арабских офицеров, наших братьев по оружию», — сказал Шабтай в своей речи во время церемонии нашраждения элитных полицейских подразделений.

«Полиция под моим командованием будет укрепленной стеной перед лицом любого, кто хочет причинить ей вред и подорвать ее израильскую идентичность и ответственность, которую она так мужественно взяла на себя», — заявил он.

Удэ вызвал возмущение в воскресенье, когда сказал, что израильские арабы, служащие в силах безопасности в Иудее и Самарии и в Восточном Иерусалиме, «унижают» свой собственный народ, и призвал их бросить оружие и уйти.

Кроме того, Удэ в видео, опубликованном в Рамадан с Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима, сказал, что его конечной целью является увидеть палестинский флаг, развевающийся над Иерусалимом.

«Курсор» ранее сообщал, что Матан Кахана заявил, что Идит Сильман все еще может вернуться в коалицию.