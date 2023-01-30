Глава Коллегии адвокатов мастурбировал в офисе во время видеозвонка — СМИ

Глава Коллегии адвокатов Израиля Ави Хими снял трусы и начал мастурбировать прямо в офисе во время видеозвонка со своей сотрудницей.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля» со ссылкой Айала Хасона из 13 телеканала.

Утверждается, что продвижение по службе этой сотрудницы зависело от него (он дал ей рекомендацию, чтобы она стала судьей).

Отмечается, что предыдущий глава коллегии адвокатов покинул свой пост, из-за дела «секс в обмен на назначения», по подозрению того, что он спал адвокатом, которую позже продвинул в судьи. Также журналисты пишут, что Хими ‒ один из левых лидеров и ярых противников судебной реформы, который мобилизовал адвокатов на еженедельные факельные шествия в Тель-Авиве.

«Курсор» сообщал, что полиция арестовала левого террориста по подозрению в совершении теракта.

Помимо этого няня употребляла наркотики на глазах у ребенка, но полиция закрыла дело.