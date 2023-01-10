Глава комиссии Кнессета по внутренней безопасности предложил арестовать Лапида и Ганца за госизмену

По словам Фогеля, «они говорят о войне и призывают к войне».

Депутат Кнессета от Оцма Иегудит Цвика Фогель и глава комиссии кнессета по внутренней безопасности Цвика Фогель заявил, что нужно арестовать Яира Лапида, Бени Ганца, Яира Голана и Моше Яалона. По его словам, поводом для ареста является государственная измена.

Об этом информирует портал Детали.

«Эти четверо должны быть арестованы, сейчас они самые опасные люди», — заявил Фогель о лидерах оппозиции, среди которых – двое бывших начальников Генштаба ЦАХАЛа.

На вопрос о причине ареста Фогель ответил, что к «измене» он приравнивает призывы к гражданскому сопротивлению.

«Они не говорят ни о демонстрациях, ни о флагах, ни о чем другом. Теперь они говорят о войне и призывают к войне. Если бы они призвали на демонстрацию, я бы дал им право на демонстрацию. Но они относятся ко мне как к врагу. Это измена родине и основание для ареста», — сказал он.

В ответ на его слова лидер оппозиции Яир Лапид заявил в Твиттере: «Было ясно, что это произойдет. В недемократических странах правительство всегда угрожает арестовать лидеров оппозиции».

Как сообщал Курсор, лидер оппозиции Яир Лапид пообещал продолжить боевые действия на улицах по всей стране в «войне за наш дом». Это заявление стало ответом на запланированную правительством судебную реформу.

Позицию Лапида поддержал бывший министр обороны Бени Ганц.

«Если вы продолжите свой путь, ответственность за гражданскую войну, которая назревает в израильском обществе, ляжет на вас. Пришло время массово выйти на демонстрации, время заставить страну встряхнуться», — заявил Ганц.

Также Курсор писал о том, что депутат Кнессета от Оцма Иегудит Цвика Фогель назвал Яира Лапида и Бени Ганца «двумя нытиками».