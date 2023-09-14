Глава КСИР обратился к главе Моссада: Ваша жизнь оборвется

По его словам, "сионисты борются со многими проблемами, и признаки их упадка очевидны".

Глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами резко обратился к главе Моссада Давиду Барнеа.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Салами выступал на конференции, где заявил, что произойдет, если Израиль осуществит покушение на кого-либо из иранского руководства.

"Сионисты борются со многими проблемами, и признаки их упадка очевидны. Таким образом, они прибегли к пустой риторике и угрозам убить наших командиров. Вперед, если предыдущие операции по устранению укрепили вашу собственную безопасность. Однако вы должны знать, что если вы будете угрожать безопасности Ирана, у нас откроется больше возможностей, и ваша жизнь оборвется", – заявил он.

Глава КСИР выступил после того, как директор Моссада 10 сентября обратился с предупреждением к иранским лидерам. Он сказал, что тем придется заплатить прямую цену, если евреи или израильтяне пострадают из-за продолжающейся, значительно активизированной, организованной государством террористической деятельности по всему миру.

Барнеа сказал, что террористическую компанию проводят в соответствии с «политической директивой лидера», что является явной отсылкой к лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

"К счастью для Ирана, их террористические намерения были сорваны. Почему к счастью для них? Потому что пока мы добрались только до оперативников и тех, кто их отправил. Однако, если пострадают израильтяне или евреи, то ответ Израиля дойдет до «высшего эшелона» власти", – заявил он.

Также "Курсор" сообщал, что Барнеа предупредил Израиль об опасности.

Помимо этого в канцелярии премьер-министра подтвердили встречу Нетаниягу и Байдена.