Глава МИД пообщался с коллегой из Азербайджана: о чем шла речь

Министр иностранных дел Эли Коэн в пятницу, 13 января, провел беседу со своим коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Об этом сообщает портал Maariv.

Согласно сообщению, глава азербайджанского внешнеполитического ведомства поздравил Коэна со вступлением в должность и «выразил желание еще больше укрепить отношения между странами».

Как сообщал Курсор, накануне министр иностранных дел Эли Коэн поговорил с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем и подчеркнул важность заседания Совета ассоциации ЕС-Израиль, которое состоялось в октябре впервые за десятилетие.

Коэн также выразил надежду на то, что связи между ЕС и Израилем будут продолжать расти. Звонок прозвучал на фоне ожидания того, что, хотя отношения Иерусалима с Европой будут процветать в сфере торговли, исследований и энергетики, они столкнутся из-за дипломатических вопросов, таких как Храмовая гора, Восточный Иерусалим и строительство поселений в Иудее и Самарии.

До этого Курсор писал о том, что 3 января министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел телефонный разговор с главой российского мид сергеем лавровым*. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений.

В частности, по информации российских СМИ, министры «обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, а также темы регионального характера».

Ранее в своей вступительной речи перед сотрудниками министерства иностранных дел глава МИД Эли Коэн сказал относительно Украины, что новое правительство будет меньше говорить о стране публично, но продолжит гуманитарную помощь.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.