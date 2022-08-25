Глава Моссада Барнеа: США спешат заключить сделку с Ираном, которая «является лживой»

Глава Моссада Давид Барнеа заявил, что США спешит заключить «лживую» иранскую ядерную сделку. Директор службы внешней разведки считает, что это соглашение «очень плохое для Израиля» и является «стратегической катастрофой».

По словам Барнеа, благодаря соглашению Иран получит лицензию, которая позволит ему накапливать «необходимый ядерный материал для бомбы». Также это предоставит Тегерану миллиарды долларов в виде замороженных в настоящее время денег, что увеличит в регионе опасность, которую Иран представляет через своих доверенных лиц.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Одновременно глава Моссада называет сделку неизбежной «в свете потребностей США и Ирана». Директор службы внешней разведки подчеркнул, что это соглашение не налагает обязательств на Израиль, а потому он будет действовать так, как сочтет необходимым. Если этого не делать, то, по словам Барнеа, Израиль окажется в опасном положении.

«Израиль не подписан на сделку. Израилю позволено защищаться любым возможным способом – и он будет действовать таким образом. Мы не можем сидеть спокойно и просто наблюдать, как опасность становится все ближе», – заявил Барнеа и подчеркнул, что соглашение увеличит опасность как для Израиля, так и для всего мира.

Ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что давление Израиля на иранскую сделку уже дало положительный результат. Он утверждает, что американская сторона приняла «значительную часть поправок в проект соглашения с Ираном, которых мы добивались».

Кроме этого, бывший премьер-министр Биньямин Негатиниягу раскритиковал соглашение с Ираном и сказал, что оно «бросает тень на нашу безопасность и будущее».

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