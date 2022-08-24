Нетаниягу раскритиковал новую сделку с Ираном: Бросает тень на нашу безопасность и будущее

Бывший премьер-министр Биньямин Негатиниягу по-прежнему резко не принимает подписание в 2015 году сделки с Ираном и считает, что новое соглашение несет еще более негативные последствия.

Политический и государственный израильский деятель называет новую сделку с Ираном «ужасной» и считает, что она «бросает тяжелую тень на нашу безопасность и наше будущее».

Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам Нетаниягу, соглашение имеет следующие проблемы:

оно предоставит «сотни миллиардов долларов» иранскому «террору»;

даст Ирану передовую сеть центрифуг, который имеют улучшенные возможности обогащения

создаст для иранской ядерной программы «международный иммунитет».

Помимо этого, бывшего премьер-министра не устраивает в сделке то, что она не предполагает прекращение террористической деятельности, остановки разработки баллистического оружия, необходимого для ношения боеголовки, остановки разработки ядерного оружия, а также эффективного международного надзора.

Также политик выступил на американском телеканале Fox News, где раскрыл причины своего несогласия со сделкой с Ираном.

Ранее мы писали, что Нетаниягу обратился к ультраправым партиям и призвал объединиться для выборов.

Также «Курсор» сообщал, что Иран поможет россии* обходить санкции Запада.

Кроме этого, Нетаниягу решил потроллить Лапида и Ганца с помощью снимка от NASA.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!