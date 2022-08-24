Иран поможет россии обходить санкции Запада

Дипломаты западных стран утверждают, что рф* намерена поставлять Ирану свою нефть для внутреннего потребления в обмен на продажу Тегераном собственной нефти в пользу россии*.

В июле встретились президент рф владимир путин и иранское руководство, после чего россия* отправила в Тегеран группы представителей торговли и финансов, руководителей «Газпрома» и других компаний. Это было сделано для углубления бизнес-отношений между этими странами и потенциального обхода санкций.

Об этом сообщает Politico.

Как рф* после полномасштабного вторжения на украинские земли, так и Иран вследствие ядерной программы, находятся под серьезными санкциями от западных государств. Однако, если Тегеран согласует с другими государствами возвращение к ядерной сделке, тогда он вновь сможет продавать нефть.

Главная привлекательность Тегерана – обеспечение запасного пути для продажи подпадающей под санкции российской нефти. Если все же произойдет заключение с ним международного ядерного соглашения, тогда вполне возможным станет импорт российской нефти на северное побережье Каспийского моря и ее дальнейшая продажа от имени рф* на иранских танкерах из Персидского залива.

На протяжении последних недель москву посетили две официальные делегации от Ирана для того, чтобы провести переговоры по финансовым и энергетическим вопросам. В частности, известно о присутствии главы центрального банка Ирана Али Салеха Абади, заместителя министра экономики Али Фекри и главы комитета по экономике иранского законодательного собрания Мохаммада Реза Пур Эбрахими. При сценарии снятия с Ирана санкций, он сможет обмениться с рф* нефтью. Для заключения этого соглашения осталось придти к последним договоренностям.

Недавно «Курсор» рассказывал, что британская разведка подвела итоги полгода войны в Украине.

Также недавно СМИ узнали, как россии удается обходить «бриллиантовые» санкции.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!