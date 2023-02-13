Глава ПА заявил о претензиях на Стену плача

По словам Махмуда Аббаса, территория Стены плача является мусульманской собственностью, и это признавали даже еврейские религиозные деятели.

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас заявил о претензиях ПА на Стену плача.

Об этом сообщает Telegram-канал Люди в черном.

Согласно сообщению, на конференции в Каире Аббас заявил, что территория Стены плача является мусульманской собственностью, и это признавали даже еврейские религиозные деятели.

«Сегодня мы представляем настоящий нарратив, подкрепленный документами о мечети Аль-Акса, включая Стену плача. Этот нарратив опровергает ложный нарратив оккупации, и мы являемся хозяевами Палестины, Иерусалима и Аль-Аксы. У нас есть исключительное историческое, религиозное и юридическое право на Стену плача, которая является мусульманской святыней, и это право установлено Кораном», — заявил глава ПА.

Как сообщал Курсор, накануне президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что на этой неделе ПА попросит Организацию Объединенных Наций предоставить полноправное членство «Государству Палестина».

Его комментарии прозвучали после того, как США призвали как Израиль, так и палестинцев воздерживаться от односторонних шагов на фоне недавнего всплеска насилия, который включал ряд смертоносных террористических нападений на израильтян и перестрелки между войсками ЦАХАЛа и палестинскими боевиками в Иудее и Самарии.

Аббас сказал, что палестинцы будут прсить ООН призвать Израиль прекратить односторонние действия, в частности, имея в виду строительство поселений, и «придерживаться подписанных соглашений и резолюций, имеющих международную законность».

«Поддержка Иерусалима и укрепление стойкости тех, кто находится в нем и в его окрестностях, — это религиозный долг, гуманитарный и национальный императив», — сказал он.

Также Курсор информировал о том, что Махмуд Аббас изложил ряд требований к уступкам Израиля во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.