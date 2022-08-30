Глава профсоюза учителей прокомментировала переговоры по предотвращению забастовки

Глава Союза учителей Израиля Яффа Бен Давид заявила во вторник, что в переговорах с министерством финансов о трудовом соглашении для предотвращения забастовки был достигнут прогресс. Тем временем до запланированного начала учебного года остается менее 48 часов.

Переговоры о разрешении спора о заработной плате велись и прерывались в течение последних нескольких месяцев, при этом Бен Дэвид неоднократно угрожала забастовкой, которая не позволит школам и детским садам открыться в четверг, если соглашение не будет достигнуто.

Teachers union chief signals optimism in talks to avert strike, but gaps remain https://t.co/GRgo4TIkEc — The Times of Israel (@TimesofIsrael) August 30, 2022

Бен Дэвид заявила сегодня общественному вещателю «Кан», что разногласия по поводу введения заработной платы на основе высоких достижений по усмотрению директоров школ были урегулированы.

Она сказала, что обе стороны также договорились о сокращении процедуры увольнения учителей и ограничении контрактов для отдельных педагогов в исключительных обстоятельствах.

По ее словам, другие вопросы, связанные с сокращением рабочего дня для работающих родителей и пожилых учителей, были исключены из повестки дня переговоров.