Глава ШАБАКа предупредил Нетаниягу об угрозе «неминуемого краха» ПА

ШАБАК и другие организации обеспокоены обострением ситуации с безопасностью в Иудее и Самарии на фоне формирования нового правительства Нетаниягу.

Глава ШАБАКа Ронен Бар предупредил об опасности неминуемого краха Палестинской автономии и дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в Иудее и Самарии.

Он сказал об этом на встрече с назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу на прошлой неделе, пишет Walla!

ШАБАК и другие организации системы безопасности обеспокоены обострением ситуации с безопасностью в Иудее и Самарии на фоне формирования нового правительства Нетаниягу.

Органы безопасности отмечают рост таких организаций, как «Логово льва», состоящих из молодых людей, не связанных ни с какой другой организацией, не помнящих о второй интифаде и ее последствиях, имеющих свободный доступ к оружию и целей в Иудее и Самарии.

Это явление, наряду с утратой Палестинской администрации контроля над значительной частью Иудеи и Самарии, вызывает обеспокоенность по поводу значительного ухудшения безопасности в регионе, подобного которому не наблюдалось примерно два десятилетия.

Депутаты Кнессета Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич, которые, как ожидается, станут высокопоставленными членами кабинета по вопросам политики и безопасности, поддерживают расширение масштабов деятельности ЦАХАЛа в Иудее и Самарии, изменение условий для открытия огня и ужесточение мер, применяемых против палестинцев.

Другой вопрос, поднятый на встрече, касался мер безопасности для Нетаниягу и его семьи, а также его дома на улице Газа в Иерусалиме, где он будет жить до тех пор, пока продолжается ремонт официальной резиденции на улице Бальфур.

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