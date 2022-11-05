Глава Совета национальной безопасности объявил об уходе с должности

Глава Совета национальной безопасности Эяль Хулата сообщил премьер-министру Яиру Лапиду, что покинет свой пост по окончании срока полномочий правительства.

Об этом сообщает inn.co.il.

В частности, Хулата сказал, что поможет Лапиду найти себе замену.

В качестве кандидатов на его место были выдвинуты два кандидата:

Рон Дермер, соратник председателя «Ликуда» Биньямина Нетаниягу и бывший посол Израиля в США;

генерал-майор Эяль Замир, который был военным секретарем у Нетаниягу и основным кандидатом на должность начальника штаба.

Отметим, что Хулата был назначен на должность бывшим премьер-министром Беннетом полтора года назад. Он занимал ряд руководящих должностей в учреждении, в том числе начальника отдела стратегического и политического планирования и начальника технологического отдела.

Как сообщал Курсор, глава Совета по национальной безопасности доктор Эяль Хулата рассказал о борьбе с терроризмом в Иудее и Самарии. По его словам, стратегия Израиля состоит в решительных действия, благодаря которым террористические ячейки не смогут укрепиться в Иудее и Самарии.

«Особенно сейчас, накануне осенних еврейских праздников. ХАМАС и «Исламский Джихад» постоянно пытаются привести к эскалации, поджечь палестинскую улицу, чтобы навязать нам такой нарратив, что наша безопасность зависит от их воли и согласия», – заявил Хулата.

Ранее мы рассказывали, что в ШАБАКе предложили методы наказания сочувствующим террористам в Иудее и Самарии.

Также «Курсор» сообщал, что в ходе новых столкновений возле Дженина был ликвидирован один террорист.