Глава службы безопасности Эяль Хулата рассказал, как сделать обстановку в Иудее и Самарии менее опасной

Во время конференции Института контртеррористической политики (ICT) Университета Уриэля Райхмана в Герцлии глава Совета по национальной безопасности доктор Эяль Хулата рассказал о борьбе с терроризмом в Иудее и Самарии.

Хулата прокомментировал этот вопрос в четверг, 15 сентября. Он стал особенно актуальным после убийства палестинскими боевиками майора ЦАХАЛа Бара Фалаха.

Об этом сообщает издание «Детали«.

По словам главы Совета по национальной безопасности, стратегия Израиля состоит в решительных действия, благодаря которым террористические ячейки не смогут укрепиться в Иудее и Самарии.

«Особенно сейчас, накануне осенних еврейских праздников. ХАМАС и «Исламский Джихад» постоянно пытаются привести к эскалации, поджечь палестинскую улицу, чтобы навязать нам такой нарратив, что наша безопасность зависит от их воли и согласия», – заявил Хулата.

Также он сказал, что ответственность за предотвращения «взрывов» насилия лежит не только на Израиле, но и на палестинцах.

«Мы заинтересованы в том, чтобы власти Палестинской автономии сами боролись с террором. Мы должны дать им такую возможность», – добавил он.

Помимо этого, Хулата недавно прокомментировал морские переговоры с Ливаном. По его словам, они были «предлогом» для Насраллы для усиления угроз. Глава Совета по нацбезопасности добавил, что Израиль хочет стабильности в Ливане и ослабления влияние «Хизбаллы». Именно поэтому израильская сторона продвигает переговоры касаемо морской границы, потому что они способствуют стабильности, безопасности и экономики Ливана.

«Мы надеемся, что ливанское руководство также будет работать над достижением соглашения и не позволит «Хизбалле» усилить нестабильность. Нас не останавливают угрозы Насраллы. Буровая установка «Кариш» начнет работать, как только будет готова», – сказал он.

Ранее мы рассказывали, что в ШАБАКе предложили методы наказания сочувствующим террористам в Иудее и Самарии.

Также «Курсор» сообщал, что в ходе новых столкновений возле Дженина был ликвидирован один террорист.