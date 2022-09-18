Глава ЦАХАЛа прибыл в Польшу: какая цель визита

Глава ЦАХАЛа Авив Кохави приземлился в Польше в рамках официального визита, где он встретится с командующим польскими вооруженными силами Раймундом Анджейчаком, но этим поездка не ограничится.

Помимо вышеуказанного, Кохави посетит нацистский лагерь смерти Освенцим-Биркенау и проведет серию встреч с другими офицерами польской армии.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

После этого военный командующий отправится во Францию, где встретится со своим коллегой из французских вооруженных сил Тьерри Буркхардом. Уже в четверг, 22 сентября, Кохави вернется в Израиль.

Ранее мы рассказывали, что военные ЦАХАЛа предотвратили террористический акт при попытке незаконного проникновения на территорию Израиля. Солдатам удалось задержать двух вооруженных палестинских нелегалов в районе северной Самарии, которые, по предварительной информации, планировали теракт.

Также «Курсор» сообщал, что министр обороны Бени Ганц анонсировал запуск переходов в Джаламе и Салеме после проверки безопасности. Приостановка разрешения на въезд в Израиль для жителей населенного пункта Кафр-Дана продолжается, как и запрет на разрешение на работу в стране.

Помимо этого, стало известно, что премьер-министр Яир Лапид и министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев решили, что не будут посылать полицию в Умань для обеспечения безопасности. Это обосновано угрозой обстрелов и провокаций, возможных из-за происходящей войны в Украине.