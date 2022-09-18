Яир Лапид и Омер Бар-Лев не будут отправлять полицейских в Умань на Рош ха-Шана

Премьер-министр Яир Лапид и министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев решили, что из-за войны в Украине не будут посылать полицию в Умань для обеспечения безопасности.

Это обосновано угрозой обстрелов и провокаций.

Об этом сообщает Telegram-канал «Люди в черном».

Согласно разным данным, сейчас в Умань прибыло примерно 2500 израильских паломников, но еще больше ожидается на грядущей неделе, прямо перед Рош ха-Шана.

Раньше полиция Израиля всегда посылала в украинской город делегацию и обменивалась информацией с коллегами из Украины. Помимо обеспечения в Умани безопасности, благодаря этому сдерживался и контролировался приток на украинские территории израильских криминальных элементов, которые использовали паломничество, как повод покинуть страну.

Ранее мы рассказывали, что в ввели запреты, связанные с паломниками и празднованием Рош ха-Шана. Они будут действовать с 19 по 30 сентября. В этот период запретят продавать алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиротехнические изделия, а также пневматическое оружие и игрушки, имитирующие оружие. О других нововведениях читайте в нашем материале.7

Также «Курсор» сообщал, что в *мид рф высказались касаемо возможных ракетных обстрелов еврейских паломников в Умани. Это произошло на фоне высказывания советника Зеленского касаемо того, что россияне могут совершить атаковать паломников для «глобального шока».

Помимо этого, в Умани к Рош ха-Шана для паломников-хасидов подготовили более 20 укрытий. Их переоборудовали из подвалов, а также у самого места празднований есть специальное укрытие на 2-2,5 тысяч человек.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!