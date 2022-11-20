Глава ЦАХАЛа прибыл в Вашингтон: названа причина

Это последняя официальная поездка Кохави в качестве начальника штаба.

Начальник израильских вооруженных сил Авив Кохави приземлился в Соединенных Штатах перед пятидневной поездкой, в ходе которой он встретится с американскими официальными лицами по поводу иранской угрозы.

По данным Армии обороны Израиля, это последняя официальная поездка Кохави в качестве начальника штаба. Срок полномочий Кохави истекает 17 января.

Планируется, что Кохави встретится с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном, директором ЦРУ Уильямом Бернсом, главнокомандующим вооруженными силами США Марком Милли и главой Центрального командования США Майклом Эриком Куриллой, а также с другими высокопоставленными чиновниками министерства обороны.

Он также встретится с послом Израиля в США Майклом Херцогом, сообщает ЦАХАЛ.

«В ходе визита будут обсуждаться вопросы, связанные с вызовами безопасности в регионе, в первую очередь иранской угрозой, и вопросы, связанные с укреплением сотрудничества между армиями», — говорится в сообщении ЦАХАЛа.

К Кохави присоединились его жена Яэль Кохави, а также Хидай Зильберман, военный атташе в Вашингтоне; Эффи Дефрин, командующий международным сотрудничеством вооруженных сил; старший неназванный офицер разведки и офицер из подразделения официального представителя ЦАХАЛа.

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