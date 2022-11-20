Партия Религиозный сионизм разделилась на три фракции

У партии Смотрича теперь 7 мест в Кнессете, у ультраправой партии Бен-Гвира «Оцма Иегудит» — 6.

Крайне правая фракция Кнессета раскололась на три отдельные партии, разделив избирательный блок на составные части.

В то время как объединенная партия имела 14 мест, теперь «Религиозный сионизм» имеет 7 мест, «Оцма Иегудит» — 6, а крошечная фракция «Ноам» — одно место после того, как Организационный комитет Кнессета одобрил просьбы «Оцма Иегудит» и «Ноам» отделиться от более крупной партии.

Глава партии Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир пообещали обсудить свое вхождение в будущее правительство как единое целое, но пока ведут отдельные коалиционные переговоры с назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Ранее Курсор писал, что солдаты ЦАХАЛа потребовали назначить Смотрича министром обороны.