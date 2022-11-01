Глава Центризбиркома рассказала, когда будут объявлены результаты выборов

Глава Центризбиркома Орли Адас во вторник утром заявила, что результаты выборов будут опубликованы не сразу.
В интервью Галею Захал Адас сказала: «Мы усилили защиту чистоты выборов. Идея заключается во взаимном контроле — будут два секретаря и наблюдатель, который носит камеру на теле, чтобы задокументировать, если что-то произойдет».
«Мы не будем публиковать результаты, пока не проверим их точность», — заявила она.
Директор ЦИК добавила: «Уже в час ночи мы начнем транслировать результаты, и к утренним часам мы достигнем 70%. Окончательные результаты мы узнаем только в четверг, 3 ноября».
Издание Arutz Sheva напомнило, что в 2020 году были случаи, когда избиратели пришли на избирательные участки и обнаружили, что они зарегистрированы как уже проголосовавшие. Также сообщалось, что жители Ор-Акивы, проголосовавшие за партию «Ямина», затем обнаружили, что на их избирательном участке за «Ямину» не было зарегистрировано ни одного голоса.
Ранее Курсор писал, как голосуют политики: Герцог посетил избирательный участок в Иерусалиме, Лапид — в Тель-Авиве.
Кроме того, президент Герцог обратился к израильтянам перед выборами.