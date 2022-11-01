Глава Центризбиркома рассказала, когда будут объявлены результаты выборов

Глава избирательной комиссии говорит, что меры по предотвращению фальсификаций усилились, результаты будут опубликованы не сразу.

Глава Центризбиркома Орли Адас во вторник утром заявила, что результаты выборов будут опубликованы не сразу.

В интервью Галею Захал Адас сказала: «Мы усилили защиту чистоты выборов. Идея заключается во взаимном контроле — будут два секретаря и наблюдатель, который носит камеру на теле, чтобы задокументировать, если что-то произойдет».

«Мы не будем публиковать результаты, пока не проверим их точность», — заявила она.

Директор ЦИК добавила: «Уже в час ночи мы начнем транслировать результаты, и к утренним часам мы достигнем 70%. Окончательные результаты мы узнаем только в четверг, 3 ноября».

Издание Arutz Sheva напомнило, что в 2020 году были случаи, когда избиратели пришли на избирательные участки и обнаружили, что они зарегистрированы как уже проголосовавшие. Также сообщалось, что жители Ор-Акивы, проголосовавшие за партию «Ямина», затем обнаружили, что на их избирательном участке за «Ямину» не было зарегистрировано ни одного голоса.

Ранее Курсор писал, как голосуют политики: Герцог посетил избирательный участок в Иерусалиме, Лапид — в Тель-Авиве.

Кроме того, президент Герцог обратился к израильтянам перед выборами.