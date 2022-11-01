Как голосуют политики: Герцог посетил избирательный участок в Иерусалиме, Лапид — в Тель-Авиве

«Участие в выборах касается фактической реализации самого основного и важного права, предоставленного нам демократическим режимом: права голоса», — заявил президент Герцог.

Глава государства президент Ицхак Герцог проголосовал в Иерусалиме.

Об этом сообщает канал Израильские трудовыебудни.

Он заявил: «Это огромное право участвовать в процессе свободных, чистых и равных выборов. Миллиарды людей в мире не получают этого права. Страны во всем мире не дают этого права».

Он участвовал в голосовании вместе с супругой Михаэль Герцог.

Яир Лапид с женой проголосовали в Тель-Авиве.

Ранее Курсор писал про день выборов: особенности и перспективы. Большинство участков открыты с 7:00 до 22:00. Первые официальные данные ЦИК могут появиться поздно к полуночи во вторник или уже за полночь.

Также мы сообщали о режиме повышенной безопасности: какие меры приняты перед выборами. В Иудее и Самарии ввели всеобщий карантин в связи с угрозой терактов. Полиция и силовики находятся в режиме повышенной готовности в день выборов.

Ранее наш сайт писал, что Герцог обратился к американским евреям накануне выборов в Израиле. По словам президента, результаты голосования могут «понравиться или не понравиться, но голос израильского народа следует уважать».

Также Курсор информировал о том, сколько израильтян не верят в честные результаты выборов. Результаты исследования представил Израильский институт демократии.