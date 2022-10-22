«Главный механизм отпора угрозам»: Греция в содружестве с Израилем открыла тренировочную базу ВВС

Греция и Израиль открыли на южном побережье полуострова Пелопоннес международный центр подготовки военных летчиков.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Военные Греции таким образом хотят создать качественный перевес над Турцией в военно-воздушных силах и сделать этот род войск ударным, поскольку напряженность между странами в последнее время. Это связано с постоянным вторжением турецких судов в территориальные воды у греческих островов.

По данным СМИ, Греция решила усилить армию на ВВС и закупила у Франции современные самолеты Rafale. С помощью Израиля страна также усовершенствовала самолеты F-16. Еще Греция надеется получить от США «самолеты-невидимки» F-35.

В прошлом году армия Греции заключила контракт с израильской компанией Elbit Systems на создание тренировочной базы возле Каламаты на сумму 1,65 млрд долларов.

Начальник подготовки пилотов ВВС Греции генерал Георгиос Вагенас отметил, что новая тренировочная база ВВС будет заниматься подготовкой пилотов для нового поколения техники, которую недавно получила страна. Это станет главным механизмом отпора угрозам, которые исходят от восточного соседа.

«Курсор» писал ранее, что Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу «враждебных высказываний» со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Грецию в оккупации демилитаризованных островов в Эгейском море и заявил, что Турция готова «сделать все необходимое», когда придет время.