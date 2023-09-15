Главный раввин Киева выступил с заявлением накануне Рош ха-Шана

Йонатан Маркович призвал всех евреев уважать Законы Украины и Законы Торы - в частности, заботиться о своем здоровье и безопасности окружающих.

В нынешнем году на празднование Рош ха-Шана украинский город Умань посетит около 35 тысяч людей. Об этом сообщил главный раввин Киева Йонатан Маркович.

В колонке для УП он также рассказал, что к могиле Рабби Нахмана едут не только брацлавские хасиды – это паломничество популярно у многих нерелигиозных граждан Израиля, Франции, США и у религиозных сионистов.

"Считаю, что поездка в Умань является важным опытом для всех, кто интересуется хасидизмом или еврейской культурой. Это возможность увидеть, как религия и культура могут объединить людей из разных уголков мира", - отметил раввин Маркович.

Он также призвал всех евреев уважать Законы Украины и Законы Торы - в частности, заботиться о своем здоровье и безопасности окружающих, уважать правила пересечения границы.

"Мы поддерживаем действия украинской власти, проводим разъяснительную работу по необходимости соблюдения комендантского часа, не фотографировать военные или государственные здания или другие объекты, чтобы наши защитники не нервничали лишний раз", - сказал главный раввин Киева.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обратился к израильтянам с поздравлением по случаю праздника Рош ха-Шана. В своем обращении глава правительства пожелал всем нам "больше единства в народе и меньше раскола внутри нас".

Также мы писали о том, что раввина Берланда не пропустили в Украину для празднования Рош ха-Шана в Умани.