Главный раввин раскритиковал Смотрича

Давид Лау заявил, что синагоги открыты для всех, вне зависимости от их политических взглядов и мировоззрения. Тем самым он негласно раскритиковал слова Смотрича о текущем правительстве.

Главный ашкеназский раввин Давид Лау негласно раскритиковал депутата от религиозного сионизма Бецалеля Смотрича, после того как тот призвал запретить членам нынешнего правительства посещать синагоги.

«Синагоги открыты для всех и всегда, и каждый, кто хочет молиться в них, приглашается к этому, независимо от его политических взглядов и мировоззрения», — говорит Лау.

Курсор ранее писал, что главному раввину запретили назначать судей после жалоб на конфликт интересов. Решение вынуждает Давида Лау консультироваться с юрисконсультом, который выразил обеспокоенность по поводу метода, использованного главным раввином для продления срока зятя на религиозной скамье.

Также сообщалось, что Беннет ответил на призыв Смотрича не пускать в синагоги членов правящей коалиции. Смотрич, который сейчас возглавляет оппозиционную партию «Религиозный сионизм» и который когда-то был близким политическим союзником Беннета, заявил, что любому, кто входит в правительство Беннета, не следует входить в молитвенный дом.

Кроме того, Идит Сильман приехала за благословением к дочери рава Хаима Каневского. Вышедшая недавно из коалиции Идит Сильман обратилась за благословением и советом к рабанит Лее Колодецкой. Дочь рава Каневского действительно считается лидером и влиятельной фигурой.