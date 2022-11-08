Главный раввин Стены плача извинился перед Ганцем

Раввин Стены плача Шмуэль Рабинович направил письмо министру обороны Бени Ганцу, узнав о том, что, когда Ганц посетил Западную стену за день до выборов, его встретили криками «Убийца, убийца».

В своем письме министру обороны Ганцу раввин Рабинович написал: «С большой грустью и болью я узнал о серьезном инциденте у Западной стены накануне выборов, когда подростки напали на вас, когда вы пришли туда помолиться. Стена Плача – дом каждого еврея и еврейки безоговорочно, нет другого места, подобного Стене Плача, символизирующей страшную цену беспричинной ненависти и братоубийственной войны.

Мысль о том, что ненависть подняла свою уродливую голову именно здесь, потрясает и стыдит всех нас. Горе нам, если найдется человек, а тем более общественный деятель, который чувствует, что ему не место у Западной Стены. Я хочу выразить свое сожаление по поводу богохульства в самом святом и объединяющем для всех нас месте».

Министр обороны Бени Ганц ответил на письмо раввина Стены плача: «Я не подам руку тем обидчикам, которые решили богохульствовать и проявлять ненависть именно в самом святом и объединяющем для нас, еврейского народа, месте. Инцидент не изменил моих молитв и намерений, верно обратное. Этот инцидент только подтвердил, насколько мы должны продолжать защищать Израиль от наших врагов снаружи и объединять наш народ дома».

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