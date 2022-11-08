Стало известно о состоянии охранника, серьезно раненного в результате теракта в Иерусалиме

Состояние 30-летнего Давида Морела улучшилось после того, как в прошлом месяце он получил ранение в голову в результате теракта.

Состояние гражданского охранника, тяжело раненного в результате обстрела блокпоста под Иерусалимом в прошлом месяце, улучшилось, и во вторник он был переведен в реабилитационный центр.

На прошлой неделе медицинский центр «Хадасса Эйн Керем» сообщил, что 30-летний Давид Морел, получивший ранение в голову во время нападения возле лагеря беженцев Шуафат 8 октября, впервые пришел в сознание.

Во вторник Морел был переведен в реабилитационный центр больницы Левенштейн в Раанане.

«Мы рады перевести Давида на реабилитацию сегодня утром и желаем ему удачного пути», — сказал доктор Гай Розенталь, заведующий нейрохирургическим отделением интенсивной терапии больницы.

Guard seriously wounded in Jerusalem shooting released to rehab facility https://t.co/jPvMJ2wwd1 — The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 8, 2022

Розенталь сказал, что Морел прибыл в больницу с «очень тяжелой травмой головы» и перенес сложную нейрохирургическую операцию, прежде чем его перевели в отделение интенсивной терапии больницы для стабилизации его состояния.

«Ему еще предстоит пройти долгий путь, и мы ожидаем и надеемся увидеть дальнейшее улучшение его состояния», — сказал Розенталь.

Репатриировавшись из Бразилии в 2017 году, Морел присоединился к ЦАХАЛу в качестве одинокого солдата, а после освобождения из армии, по словам его семьи, стал охранником.

При нападении на блокпост, в ходе которого пострадал Давид, была убита 18-летняя военнослужащая Ноа Лазар.

Террорист, 22-летний Удай Тамими, скрылся с места происшествия и был убит 11 дней спустя при попытке совершить еще одно нападение на контрольно-пропускном пункте недалеко от въезда в город Маале-Адумим. Один охранник получил легкие ранения.

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