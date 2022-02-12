Главный раввин Умани посоветовал израильтянам покинуть Украину

Рав Яаков Джан заявил, что стоит дождаться конца недели, чтобы посмотреть, как будут развиваться события между Россией и Украиной, и выразил надежду, что все закончится хорошо.

На фоне обострения и потенциального военного конфликта между Россией и Украиной, главный раввин Умани советует израильским туристам вернуться домой до среды.

Об этом пишет Telegram-канал Люди в черном.

Что касается израильтян, которые живут и работают в Умани, рав Джан посоветовал им взять отпуск, и вернуться домой.

Рав Джан также отметил, что стоит дождаться конца недели, чтобы посмотреть, как будут развиваться события между Россией и Украиной, и выразил надежду, что все закончится хорошо.

Ранее Курсор сообщал, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну. Министерство иностранных дел Израиля и Посольство Израиля в Украине призывают израильских граждан, находящихся на территории Украины, пересмотреть необходимость пребывания в этой стране и в любом случае избегать приближения к зонам повышенной опасности.

Также мы писали, что госдепартамент США приказал сотрудникам посольства покинуть Украину. Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства США покинуть Украину на фоне роста напряженности в отношениях с Россией.

Еще редакция нашего сайта сообщала, что сразу несколько СМИ назвали даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину.

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