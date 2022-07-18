В Украине отделение «Ихуд Ацала» провело учения для бойцов теробороны

Обучение методам полевой медицины провела для украинских солдат организация «Ихуд Ацала». Израильские государственные и негосударственные компании оказывают гуманитарную и медицинскую помощь украинскому населению.

В Украине местное отделение «Ихуд Ацала» проводит занятия по полевой медицине для армии и сил территориальной обороны.

Об этом сообщил Телеграм-канал Люди в черном.

В сети показали, как украинских военных обучают оказывать помощь, транспортировать раненых и применять навыки первой помощи.

«Ихуд Ацала» действовала с начала войны в Украине как организация, предоставляющая услуги неотложной медицины. Однако в дальнейшем ее помощь распространилась также на помощь в эвакуации раненых и больных еврейских беженцев.

«Курсор» писал, что Израиль прислал украинской детской больнице новое медицинское оборудование. Израиль направил в Украину семь аппаратов искусственного дыхания и инкубаторов для новорожденных. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Также редакция сообщала, что в посольстве Украины заявили, что рф спонсирует пророссийские митинги в Израиле. В различных городах Израиля в последние недели проводится все больше митингов в поддержку россии, которая ведет варварскую войну против Украины. Эти демонстрации носят откровенно антиукраинский характер. Все они анонсируются российской федерацией.

Напомним, Зеленский ответил на угрозы медведева о «судном дне». Президент Украины напомнил медведеву, что военные преступления россии против мирных граждан давно известны всему миру. Только вчера была восьмая годовщина уничтожения рф малайзийского «Боинга», где погибли 298 людей.

Наш сайт писал ранее, что британский офицер прокомментировал слухи о болезни путина и попытках его убить. Профессиональные британские военные наблюдают относительно стабильный правящий режим в россии. Путину удалось успешно подавить оппозицию, а также грамотно подчинить свое ближайшее окружение.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!